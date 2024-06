«Spalletti è arrivato in una situazione di enorme difficoltà. Il c.t. è uno degli allenatori di club migliori della nostra storia degli ultimi anni e conosce solo una strada , quella del lavoro e della qualità del gioco. Serve tempo, lui ha avuto pochi mesi e 11 partite. Io vedo il bicchiere mezzo pieno e credo che, dopo la miglior partita della sua gestione come idee e applicazione, quella contro l’Albania, l’Italia sia incappata nella prima vera sbandata perché non è riuscita a praticare il calcio di Spalletti. Abbiamo il miglior timoniere possibile, c’è un tempo per la semina e un tempo per il raccolto. Siamo in un girone di ferro. Contro la Croazia, forte ed esperta, ci basta un punto. Io sono convinto che passeremo e che negli ottavi giocheremo a testa altissima».