Stramaccioni si sbilancia: “Ecco in che ruolo vedrei Nico Paz nell’Inter”

A DAZN, l'ex allenatore e ora opinionista Andrea Stramaccioni ha parlato così del giocatore del Como Nico Paz in chiave Inter

A DAZN, l'ex allenatore e ora opinionista Andrea Stramaccioni ha parlato così del giocatore del Como Nico Paz in chiave Inter:

“Nico Paz nell’Inter? Lo vedrei mezzala sul centro destra nel centrocampo a tre di Inzaghi, per come sterza e poi calcia col mancino. Con Calhanoglu sarebbero due giocatori dalla balistica non indifferente ecco", le parole di Stramaccioni sul giocatore.