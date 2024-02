A DAZN, l’allenatore Andrea Stramaccioni ha commentato la vittoria dell’Inter contro la Juventus. Ecco le sue parole: “Sensazione che l’Inter abbia confermato di essere la migliore in quasi tutto, come dicono le statistiche. La Juventus ha confermato che sta disputando una stagione incredibile, anche oltre direi. Alla fine dei 90’, l’Inter ha dimostrato di meritare di essere la prima della classe. Pavard per me è meglio di Skriniar, tra questo Calhanoglu e l'ultimo Brozovic non c'è paragone secondo me. Lautaro e Thuram sono totalmente complementari, sembrano quasi gemelli