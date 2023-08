GdS – Inter, strategia cambiata in corsa per l’attacco. Col senno di poi Dzeko…

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Solo qualche settimana fa sentivano di poter rilanciare un attacco romantico guidato dalla Lu-La, ma tutto è franato con il tradimento di Lukaku. Le tante maschere di Romelu hanno avuto effetti collaterali disastrosi sul mercato: hanno costretto i nerazzurri a cambiare strategia in corso d'opera e ad abbassare via via il mirino. Col senno di poi, probabilmente, sarebbe stato confermato Dzeko per un anno ancora, ad esempio".