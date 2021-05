Stringara: “Inter, Conte non ha grande mercato e non è stupido”

Le parole dell'ex calciatore a proposito del futuro del tecnico nerazzurro

L'ex calciatore Paolo Stringara ai microfoni di TMW Radio ha parlato della situazione in casa Inter: "Conte a livello italiano ha fatto sempre molto bene, in Europa, tolto il Chelsea, non ha fatto benissimo. Non credo che abbia un grande mercato. Siamo come lo scorso anno, io pensavo che andasse via invece è rimasto. Non è stupido, non vuole indebolire la squadra ma anzi chiederà rinforzi, perché in Europa deve presentarsi bene, non può pensare di uscire ai gironi come quest'anno. Aspettiamo, ma la situazione non è rosea e adatta per preparare un'annata post-Scudetto".