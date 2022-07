Stringara: “Inter, questo giocatore era in apnea. Lukaku deve farsi perdonare”

L'ex calciatore Paolo Stringara a TMW Radio ha parlato così del ritorno di Romelu Lukaku all’Inter: “È un gran colpo, Dzeko un po' sul finire dello scorso anno era in apnea, lo ha fatto rimpiangere. Con un Lukaku come prima che andasse via è un grande colpo. Vedremo come e se Perisic sarà sostituito”.