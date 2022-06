Stringara: “Lukaku? Un ritorno da grandi prospettive. Onana o Handanovic? Dico…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Stringara commenta il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. "Sicuramente ci sono grandi prospettive per il ritorno del belga. Non credo che nessuno, parlando dei tifosi, si fosse legato al dito quel suo addio tanto da non rivolgere. Lukaku tornerà a segnare sicuramente. Certo che se questo arrivo coincidesse, poi, anche con quello di Dybala sarebbe davvero una grande occasione per Inzaghi. Far convivere tutti e tre sarà una bella sfida del mister che magari potrà abbassare il centrocampo o trovare una soluzione diversa. Secondo me poi Gosens è perfetto con un centrocampo a 4 esterni, più di Perisic che è perfetto come quinto. Per quanto riguarda il mister quando si hanno certi fenomeni bisogna fare uno sforzo per sfruttarli tutti".