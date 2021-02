Stringara: “Inter-Lazio, centrocampo e attacco alla pari: ai biancocelesti prenderei…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex calciatore nerazzurro a Radiosei in vista della sfida di campionato tra Inter e Lazio

Paolo Stringara, ex calciatore, è intervenuto in collegamento con Radiosei per presentare la sfida in programma domenica sera a San Siro tra Inter e Lazio: "Partita difficile per entrambe. Ora in casa Inter ci sono alcuni problemi, ma a Milano sponda nerazzurra è sempre così. La Lazio può fare bene domenica, perché negli ultimi anni è tornata la società importante. Il merito va dato anche ad Inzaghi, da tempo non si vedeva una Lazio così ai vertici. Ha identità, gioco, calciatori straordinari. I biancocelesti devono giocare in modo attento, come ha fatto con l'Atalanta: lasciare spazio ai nerazzurri può essere un problema".