«In questo momento l'Inter è la squadra più forte in Italia e lo dice pure la classifica ma con tutto il rispetto vogliamo dimostrare di poter lottare contro tutte le squadre in Serie A. E sicuramente in questo stadio». Così Kevin Strootman ha parlato a DAZN della partita - ultima del 2023 - contro la formazione nerazzurra che si giocherà a Marassi, in casa del Genoa, questa sera.