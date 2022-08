Stroppa: “Mi serve tempo per dare identità al Monza. Panchina a rischio? Sono sorpreso”

"Contro l'Udinese, lo zero in classifica potrebbe essere un fattore di peso. Ma noi dobbiamo cercare di arrivare alla prestazione, più che al risultato. Anche se il risultato è importante". Giovanni Stroppa cerca di allontanare la pressione dai suoi, alla vigilia della sfida con l'Udinese, in programma domani alle 18.30 allo U-Power Stadium. Dopo due sconfitte, il tecnico biancorosso spiega che il suo Monza "deve trovare una identità ed equilibrio. Ci vuole tempo per questo, ma stiamo pagando caro la difficoltà di assemblare una squadra nuova".