Suarez consiglia Lautaro: “Sia top all’Inter”. Bastonata su Eriksen: “Pensavo fosse ottimo ma…”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Luis Suarez, doppio grande ex di Barcellona e Inter, ha analizzato le voci che vedono protagonista Lautaro Martinez, al centro dei desideri blaugrana per la prossima stagione. Ecco le sue dichiarazioni:

SALTO DI QUALITA‘ – “In questo momento il Barcellona è più forte dell’Inter ma tutto dipende dalle intenzioni e dal suo pensiero. Qui all’Inter può aiutare la squadra a diventare più grande. E qui poi ha il posto praticamente assicurato e la fiducia di tutti. A mio parere Lautaro deve giocare per poter fare un altro scalino e diventare un grandissimo. Ultimamente si era un po’ fermato. Qui all’Inter può fare un ulteriore salto di qualità. E’ ancora giovane e se poi tra due anni vorrà cambiare aria sarà un altro discorso. E’ chiaro che la caramella Barça fa gola a tutti. Certo, deve giocare e trovare continuità di rendimento e all’Inter può farlo“.

TRENO PERSO – “Mi sembra che l’Inter abbia perso l’ultimo treno per lo scudetto. Credo che ora debba concentrarsi a qualificarsi per la Champions e poi dovrà giocarsi l’Europa League che può diventare un bell’obiettivo anche dal punto di vista economico per poi reinvestire il denaro nella prossima campagna acquisti“.

DELUSO DA ERIKSEN? – “Sì. Per quel che avevo visto mi sembrava un ottimo giocatore ma è strano che un allenatore che lo ha fatto acquistare non lo faccia poi giocare. Entra ed esce, ma non lo hanno preso per questo. e’ stato ingaggiato per dare una svolta alla squadra“.

PROBLEMA – “Se uno è bravo è bravo. Mi sembra che gli manchi un po’ di carattere e aggressività. Dovrebbe dire: eccomi qui, venitemi dietro. E invece mi pare un mite e un tranquillo e fa quel che gli dicono. come se a uno dicessero: porta un pacco lì e torna indietro. Ma all’Inter non c’è bisogno di un calciatore di questo genere. Spero di sbagliarmi però finora ha deluso molti i tifosi nerazzurri. Forse non lo stanno neanche aiutando perché dovrebbe giocare di più“.

(Fonte. TMW)