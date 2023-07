Giornata di lutto nel mondo del calcio: Luisito Suarez, stella assoluta della Grande Inter e Pallone d'Oro nel 1960, è morto oggi all'età di 88 anni. Una perdita che ha lasciato il segno anche in chi lo ha ammirato anche solo da avversario, come il Milan. Il club rossonero, attraverso i propri canali social ufficiali, ha voluto dedicargli un messaggio di cordoglio: "Addio a un grande avversario. Riposa in pace, Luisito".