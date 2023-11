Suarez e Messi tornano a giocare insieme? In Uruguay: “Luis va all’Inter Miami”

Fresco fresco di ottavo pallone d'oro, Lionel Messi potrebbe presto ritrovare una delle sue metà calcistiche all'Inter Miami. Secondo Diario Ovación, sito uruguaiano, Luis Suárez è vicino a diventare il nuovo compagno di squadra dell'argentino che gioca in MLS. L'attaccante sarebbe pronto a firmare per un anno con possibilità di rinnovo per un altro nel caso in cui ci fosse un accordo tra le due parti.