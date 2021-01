Caso Suarez, la ministra: “Sono juventina e amica di Paratici, con la schiena dritta davanti a…”

“Mi dispiace essere stata coinvolta, non ho fatto niente di più e niente di meno che cercare di capire come si poteva completare una richiesta di cittadinanza fatta online”. Si giustifica così la ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli a “The Breakfast Club”, trasmissione in onda su Radio Capital. “Qualcuno ha parlato di poteri forti ma io sono amica di Fabio Paratici da quando sono bambina e poi sono anche juventina. Sono stata una ministra che è sempre rimasta con la schiena dritta davanti a tutti i poteri forti, mi è dispiaciuto leggere certe banalità”, ha concluso la De Micheli a proposito della vicenda legata all’esame di farsa di Luis Suarez.