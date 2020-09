GdS – Suarez, quanto rischia il club? Dall’ammenda, alla penalizzazione fino all’esclusione

Ieri la Procura della Figc ha aperto un’inchiesta per quanto riguarda la cittadinanza di Suarez. Dopo le intercettazioni e le novità uscite sul caso era un atto dovuto, ma presto potrebbero esserci degli aggiornamenti.

“Per la giustizia sportiva, la fase più delicata è quella iniziale: il ruolo della Juve che dà l’«incipit» al percorso per quell’esame di italiano a Suarez che finisce poi con il pasticciaccio. Ieri, l’avvocato Turco ha escluso ogni tipo di responsabilità (ne parliamo a parte) rivendicando anzi la correttezza di tutti i passaggi dell’interlocuzione con Perugia. Il codice Figc ha istituito dopo la tempesta di passaportopoli del 2001 (squalifiche di diversi calciatori, sette squadre punite con maxi multe) un reato specifico previsto dall’articolo 32, comma 7: «Le società nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2, che compiano direttamente o tentino di compiere ovvero consentano che altri compiano atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9». Sanzioni che prevedono, a seconda della gravità, un’ammenda solo per la responsabilità oggettiva, e per la diretta con penalizzazioni, retrocessione all’ultimo posto o esclusione dai campionati”, spiega La Gazzetta dello Sport.