Suarez, Ziliani: “Persona splendida. Giocasse oggi sarebbe il più forte e completo…”

Si è spento oggi a 88 anni Luis Suarez . Leggenda della Grande Inter, in nerazzurro ha vinto tre scudetti, due Coppe dei Campioni e due Intercontinentali. Su Twitter il ricordo di Paolo Ziliani . "Giocasse oggi sarebbe il più forte e completo centrocampista del mondo. Ma è stato un top anche nell'epoca dei grandi campioni degli anni 50 e 60, primo Pallone d'Oro spagnolo, faro dell'Inter che vinse due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali con Herrera in panchina".

"Persona splendida per intelligenza, sensibilità, ironia, ho avuto il privilegio di conoscerlo ai tempi della sua collaborazione con Mediaset: sia come calciatore sia come uomo, un campionissimo. Caro Luisito, dimenticarti sarà impossibile".