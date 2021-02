Suazo: “L’Inter sa sempre cosa fare, ha voglia di vincere il campionato. E Conte…”

L'ex giocatore di Inter e Genoa ha analizzato le grandissime ambizioni della squadra di Conte in questo campionato. E Lukaku potrebbe battere un record che era suo...

David Suazo ha battuto in serie A 14 rigori senza mai sbagliarne uno. L'ex giocatore nerazzurro potrebbe però essere superato in questo dato proprio da Lukaku: "Non mi ricordavo questo dato. Romelu sta facendo un campionato strepitoso. Sta migliorando. I record sono fatti per essere battuti. Se fosse lui sarei molto contento. Penso che la forza dell'Inter sia la concretezza. E' una squadra che sa cosa fare in campo".