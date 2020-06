CorSera – Suicidio perfetto dell’Inter. Eriksen? Risolto l’amletico dubbio. Ma Conte…

“Nel decennale del Triplete, l’Inter rischia di restare ancora a mani vuote”. Apre così l’articolo del Corriere della Sera in merito al pareggio del San Paolo che elimina l’Inter dalla Coppa Italia. I nerazzurri hanno disputato una buona partita ma il gol di Mertens regala il pass per la finale alla squadra di Gattuso. “Conte al suo primo anno ha sempre portato a casa almeno un trofeo, stavolta rischia di restare all’asciutto, la Coppa Italia per lui rimane proibitiva. Non l’ha mai vinta da allenatore, stavolta la vede sfilare via nel modo peggiore, a un passo dalla finale. Il pari gli sta stretto, ma i nerazzurri possono prendersela solo con se stessi”, spiega il quotidiano.

ERIKSEN – Una delle note più liete della serata napoletana per l’Inter è, senza dubbio, Eriksen, a segno dopo 2′ da calcio d’angolo: il danese “risolve finalmente l’amletico dubbio tra essere e non essere, dimostra che i 20 milioni spesi a gennaio non sono stati buttati: è un giocatore da Inter. Il suo primo gol su suolo italiano, l’altro l’aveva segnato nella trasferta con il Ludogorets, è pure la prima rete del post lockdown”, commenta il Corriere della Sera che sottolinea come il nuovo modulo adottato da Conte, con Eriksen trequartista, abbia dimostrato di poter funzionare.

PAREGGIO DEL NAPOLI – Sugli sviluppi di un calcio d’angolo a favore, però, l’Inter subisce il gol del pareggio: “Il pari del Napoli è il suicidio perfetto dell’Inter”, il giudizio del Corriere della Sera. Nella ripresa, poi, l’Inter prova a recuperare andando a caccia del gol vittoria e qualificazione ma Ospina e la difesa del Napoli tengono fino alla fine. “L’Inter eliminata recrimina, il Napoli può fare festa e tornare a sognare in grande”, la chiosa del quotidiano.