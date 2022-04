Coppa Italia, biglietti e non solo: summit Inter-Juve in vista della finale

Inter e Juve sono pronte a incontrarsi in vista della finale di Coppa Italia: ecco tutti i dettagli verso il match di Roma

Inter e Juve sono pronte a incontrarsi in vista della finale di Coppa Italia. Prima fuori dal campo, per la parte organizzativa del match, poi sul terreno di gioco per capire chi vincerà l’ennesimo duello stagionale. Dei biglietti per l’appuntamento e non solo ha parlato oggi il Corriere dello Sport.