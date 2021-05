Il Sun: “Mourinho-Roma, quattro obiettivi. E uno ha a che fare con l’Inter”

Il giornale inglese racconta la notizia del prossimo arrivo del portoghese nella capitale e tra i suoi compiti ci sarà quello di fermare la squadra di Conte

"E fermare l'Inter di Conte". In Inghilterra lo mettono tra i quattro obiettivi di Mourinho che dalla prossima stagione sarà il nuovo allenatore della Roma. Il Sun parla della notizia shock del giorno sottolineando quali saranno i compiti del portoghese che ha accettato di tornare in Serie A e sulla panchina di quella che per lui è stata la rivale dello scudetto all'epoca nella quale ha vinto con l'Inter .

Per il giornale inglese il tecnico avrà quattro compiti. Dovrà innanzitutto portare la Roma in Europa. Dovrà ricucire i rapporti con Smalling, potrà portare nella capitale Lamela e Matic. E infine avrà il compito di 'far fuori' la squadra di Conte. E a questo proposito si legge: "Mourinho dovrà fare i conti con il suo ex club che sarà campione in carica quando lui arriverà a Roma. L'uomo che ha riportato la società nerazzurra alla vittoria dello scudetto è l'uomo che ha vinto con il Chelsea in Premier League, Antonio Conte. E nella rosa interista ci sono gli ex giocatori del Manchester United Lukaku, Sanchez, Darmian e Young. È giusto dire che all'Inter ci sono personaggi molto familiari a Mourinho. Questo sicuramente gli renderebbe più dolce tutto se riuscisse a riportare la Roma ai vertici del calcio italiano".