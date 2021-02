Suning-Bc Partners compromesso. “Ma c’è chi ha fatto un passo importante per avere l’Inter”

Che ne sarà di Bc Partners dopo la brusca frenata della trattativa con Suning per l’acquisizione delle quote dell’Inter? Il Giorno, nella sua edizione odierna, prova a dare una risposta a questa domanda, dando anche aggiornamenti sul futuro del club: “I londinesi, tramite il co-head Nikos Stathopoulos, dovrebbero comunque presentare l’offerta, con speranze molto ridotte di poter rimettere assieme i cocci di un rapporto compromesso tra le parti. A questo punto a farsi strada sono le ipotesi dei fondi che si erano messi alla finestra in attesa della fine dell’esclusiva. Tra questi gli svedesi di Eqt e gli americani di Ares sembrano aver fatto dei passi in avanti importanti in direzione di Suning“.