Inter, non solo Fortress-Mubadala: “Ribaltone Zhang? Due colossi già pronti alla due diligence”

Nelle scorse ore, Suning ha deciso per il ribaltone. Ovvero, per interrompere i colloqui con BC Partners per la possibile cessione dell’Inter. Forse, anche perché fuori dalla porta del club nerazzurro ci sarebbe già la fila.

Secondo quanto scrive Tuttosport, infatti, oltre all’accoppiata Fortress-Mubadala, Ares ed EQT sarebbero pronti alla due diligence dei conti nerazzurri:

“Alla luce del ribaltone deciso dalla famiglia Zhang, possono tornare in partita anche altri due fondi che già si erano interessati del dossier prima che Bc Partners ottenesse l’esclusiva, vale a dire gli americani di Ares e gli svedesi di Eqt che, contattata Goldman Sachs Asia, sarebbero pronti a fare la due diligence sul club ora che è scaduta l’esclusiva di Bc Partners“, si legge.

(Fonte: Tuttosport)