Inter, la realtà parla di cessione: “10mln bruciati al mese. C’è data limite per addio Suning”

"Del resto, non può essere cancellata la realtà di una società che brucia cassa per circa 10 milioni di euro al mese. Tanto che è già stata annunciata un’iniezione di liquidità di 110 milioni. Il denaro, però, proviene dal prestito stipulato con OakTree nel maggio 2021, che ha girato nei forzieri di Grand Tower, ovvero la controllante del club, 275 milioni, a un tasso di circa il 12%, che in parte è a carico proprio dell’Inter, visto che poi il passaggio avviene attraverso un finanziamento soci. Il prestito scade nel maggio 2024, che, a questo punto, diventa una sorta di data limite, visto che il pegno sono proprio le quote di Grand Tower".