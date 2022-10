Inter, per la prima volta nel bilancio si parla di cambio di proprietà: ecco il passaggio

Il numero uno dell'Inter ha smentito nuovamente la volontà di cedere il club, anche se sul bilancio per la prima volta di parla di un possibile cambio di proprietà

Si è svolta ieri l'Assemblea dei soci dell'Inter. Il club ha presentato il bilancio, il presidente Zhang assieme a Marotta e Antonello hanno parlato delle strategie future. Il numero uno dell'Inter ha smentito nuovamente la volontà di cedere il club, anche se sul bilancio per la prima volta di parla di un possibile cambio di proprietà.

"Gli Amministratori hanno predisposto il presente bilancio d'esercizio adottando il presupposto della continuità aziendale in considerazione sia delle risorse finanziarie disponibili dalla Società che dall'apporto di ulteriori risorse finanziare atteso da parte dell'Azionista di Riferimento (Suning), tramite Grand Tower S.a.r.l. che è controllante diretta della società e presso cui è disponibile adeguata liquidità e che ha già manifestato il proprio impegno formale a supportare finanziariamente la Società e il Gruppo per almeno dodici mesi dalla data di approvazione del presente bilancio o qualora si verifichi prima dei dodici mesi un cambio di controllo della Società, fino alla data in cui verrà mantenuto il controllo della medesima".