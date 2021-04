Suning, persi i diritti tv del campionato cinese: pagati 19 dei 140 milioni pattuiti

La tv via streaming del gruppo di proprietà della famiglia Zhang non trasmetterà più le immagini della Chinese Super League

Continuano ad arrivare brutte notizie dalla Cina per la famiglia Zhang: il gruppo Suning ha dovuto rinunciare ai diritti tv del campionato cinese, dal momento che non è riuscito a versare la cifra inizialmente pattuita con la federcalcio locale. Così scrive Tuttosport:

"PPTV, la televisione via streaming di Suning, perde anche i diritti per quanto riguarda il web del massimo campionato cinese. Secondo i media locali, infatti, la Chinese Super League ha deciso di interrompere il contratto prima del tempo perché nel 2020 la multinazionale di Nanchino avrebbe versato soltanto 19.2 milioni rispetto alla somma pattuita, pari a 140 milioni. Così gli organizzatori del torneo hanno preferito risolvere l'accordo che era stato stipulato nel 2016 e aveva ancora diversi anni di durata davanti. Dopo la rottura con Suning, la CLS ha rivenduto i diritti per la trasmissione via internet delle partite di campionato a Tencent, la stessa società che a settembre dell'anno scorso aveva rilevato dalla proprietà dell'Inter i diritti esteri di PPTV per la Premier League in Cina".