EDICOLA TS – Suning: ecco Fortress e Mubadala. Ibra-Lukaku, rischio grosso. Pirlo: “Grazie Inter”

“Suning: ecco Fortress e Mubadala”. Apre così la prima pagina di Tuttosport in merito alle ultime news circa la cessione dell’Inter: “Nuovi soci Inter: Zhang, no a BC Partners. Spuntano il gigante USA e il fondo sovrano degli Emirati Arabi Uniti”, si legge in taglio basso. In copertina, invece, Pirlo: “Pirlo: ‘Grazie Inter’. Stasera semifinale d’andata di Coppa. La Juve cerca la rivincita dopo il KO di campionato e Pirlo ammette: ‘Quella sconfitta ci è stata utile”. Di spalla, invece, indagine della Procura della FIGC sulla vicenda Ibra-Lukaku: “Lukaku e Ibra rischio grosso. Se Valeri dirà di non aver sentito tutto, la trascrizione degli insulti farà scattare lo stop a tempo”.