Inter, Suning ha incassato 2 miliardi di euro. Scadenze rispettate, si tratta ancora con Bc Partners

Si è conclusa la due diligence con Bc Partners, l'offerta del fondo è stata colta in maniera freddina da Suning, ma ci sono delle scadenze da rispettare e la situazione in Cina spinge a dover cercare imprenditori, prestiti. Negli ultimi giorni c'è stata un'operazione importante di Suning che ha venduto il 23% delle quote per 2 miliardi di euro e questi soldi danno ossigeno alle casse. Il 15% può essere riversato su Suning Holding Group che è la proprietaria dell'Inter, in modo da far fronte alle prossime scadenze.