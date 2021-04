Inter, Suning a caccia di 250 milioni: negoziazioni in corso, dossier complicato

La famiglia Zhang continua a cercare una soluzione per sistemare la questione finanziaria del club nerazzurro

"Suning ha potuto accarezzare solo per poche ore la prospettiva dei 350 milioni assicurati da JP Morgan per l'ingresso nella Superlega. Una somma che avrebbe cambiato completamente l'orizzonte del gruppo di Nanchino perché avrebbe consentito di affrontare molto più agevolmente l'attuale crisi di liquidità. Ma adesso che il progetto è stato accantonato anche la situazione della proprietà nerazzurra torna alla casella precedente, quella della necessità di reperire le risorse per scollinare questa fase complicata. Sul tavolo ci sono sempre le trattative per un maxi-prestito da 250 milioni. Le negoziazioni proseguono sempre con gli stessi soggetti: Bain Capital, Fortress e King Street Capital.

Il dossier è complicato per una serie di motivi. L'indebitamento nerazzurro è molto elevato, quindi non è facile dare garanzie rassicuranti ai nuovi potenziali creditori. I ricavi di Inter Media & Communication (la scatola commerciale del club) sono già posti a tutela dei due bond da 375 milioni complessivi. Quindi occorre ricorrere alle quote di controllo dell'Inter che, però, risultano in parte già in pegno in Cina, come noto da inizio dicembre. Inoltre la situazione contabile dell'Inter è molto intricata per il flusso di cassa connesso agli sponsor cinesi. Molte entrate sono incagliate, altre sono legate ad agenzie di intermediazione con cui sono stati chiusi accordi a cifre elevatissime, difficili da onorare in questo momento complicato".