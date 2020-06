La marcia di espansione di Suning continua inarrestabile. Così come quella della piattaforma online del colosso cinese proprietario dell‘Inter, ovvero suning.com. Come annunciato dalla stessa azienda attraverso i suoi canali social, infatti, suning.com è diventato diventa ufficialmente il partner nell‘e-commerce della piattaforma League Of Legends, noto videogioco online sviluppato e pubblicato da Riot Games. Ecco il tweet di annuncio della stessa Suning: