Suning, grandi progetti. Zhang ha incontrato i dirigenti Samsung: “Vogliamo continuare a…”

Suning non si ferma e continua a lavorare per crescere sempre più ed espandere il suo già gigante impero. Come riportato sul profilo Twitter della cordata, il chairman Jindong Zhang ha incontrato oggi il board esecutivo del celeberrimo brand Samsung presso il quartier generale di Suning a Nanchino. “Jindong Zhang – si legge – ha espresso la sua speranza di continuare a rinforzare i rapporti con partner di eccellenza come Samsung per sviluppare ancora di più il proprio mercato”.