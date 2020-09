GdS – Mercato autofinanziato necessario: ma Suning ha passione e voglia di far crescere l’Inter

Il mercato autofinanziato in cui si sta destreggiando l’Inter non è certo un segnale di disinteresse da parte della proprietà Suning. La Gazzetta dello Sport sottolinea come la pandemia da coronavirus abbia costretto tutti i club (Chelsea a parte) a pensare diversamente la propria campagna acquisti. Un cambio di tendenza necessario per ovviare alle notevoli perdite:

“La chiusura dei rubinetti per il mercato, con la necessità di autofinanziare gli acquisti è considerata dalla proprietà una risposta necessaria e inevitabile ai danni al bilancio causati dal coronavirus, ma non va intesa come un raffreddamento della passione o della voglia di crescere. Del resto quasi tutti, Chelsea a parte, sembrano aver imboccato questa strada. Motivo per cui Zhang ieri si è trovato a salutare una folla (rosa con molti esuberi) e poche facce nuove“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)