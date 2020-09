Inter, saluto Zhang-Conte ad Appiano: la frase di Steven è un certificato di pace con Antonio

Anche Steven Zhang ha assistito all’allenamento dell‘Inter di Antonio Conte di ieri pomeriggio ad Appiano Gentile. Un segno di vicinanza e presenza, quello del presidente nerazzurro. Al termine della seduta, racconta la Gazzetta, Zhang ha salutato prima i calciatori e poi l’allenatore. Un ‘in bocca al lupo’ in apparenza semplice, ma, riferisce la rosea, molto sentito e poco formale. Un vero certificato di pace con il tecnico, dopo il patto di Villa Bellini:

