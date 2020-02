Inter, pioggia di soldi da 700 mln. Ma è l’inizio: il vero boom che progetta Zhang è un altro

Settecento milioni di euro. E’ questa la cifra mostruosa fin qui spesa da Suning dal giugno del 2016, ovvero dall’acquisto della maggioranza dell’Inter. Una pioggia di soldi che ha reso quello nerazzurro un club molto più forte e attraente, in campo e fuori. Una società che ora fa gol ai top player (vedi Eriksen) ma anche ai grandi brand in giro per il mondo. E non è finita. Dopo aver superato i 400 milioni di fatturato, infatti, Suning è alla ricerca di quello che sarebbe un vero ‘colpo’, ovvero il nuovo main sponsor, in grado eventualmente di garantire al club entrate degne delle più grandi società mondiali. Scrive il Corriere dello Sport:

PIOGGIA DI MILIONI – “Da quando ha acquistato l’Inter, Suning ha investito più di 700 milioni di euro, oltre a lanciare con successo sul mercato un bond da 300 milioni per avere liquidità e poter gestire il club. I cinesi hanno fatto le cose in grande, sempre di più, e la scorsa primavera-estate hanno addirittura… esagerato, con l’investimento da 10 milioni netti più 2 di bonus per l’ingaggio di Conte e con una campagna acquisti mai vista nella storia del club (compresi gli acquisti di gennaio, i bonus e gli obblighi di riscatto siamo oltre quota 220 milioni). Zhang junior ha fame di vincere e lo ha ribadito più volte. Anche per questo ha aumentato la “potenza di fuoco” della società con le sponsorizzazioni arrivate dalla Cina, un modo per portare il fatturato 2018-19 oltre quota 400 milioni (417 per la precisione) comprese le plusvalenze (40 milioni)“.

NUOVO MAIN SPONSOR – “Comunque si concluderà la stagione, gli investimenti di Suning continueranno anche nel 2020-21 e il prossimo “colpo” sarà l’arrivo di un nuovo sponsor di maglia. Il divorzio con Pirelli nell’estate 2021 è certo e, anche se il marchio italiano leader nella produzione di pneumatici resterà in qualche modo a fianco del club, è in una fase calda la trattativa per la ricerca di una nuova partnership commerciale. Il gruppo Evergrande ha già avuto più di un contatto con la famiglia Zhang, con la quale è in affari in Cina, ma ci sono stati sondaggi pure con altri brand cinesi e americani, i due mercati di riferimento in questo momento per un’Inter che vede aumentare il suo fascino non solo tra i top player (Eriksen l’ha scelta…), ma anche tra le grandi aziende mondiali“.

