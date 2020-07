Inter, addio Pirelli: la clamorosa svolta non arriva dalla Cina? “Zhang sta trattando con…”

Nel giorno in cui è stata svelata la trattativa tra l’Inter e IC Markets per il ruolo di sponsor di manica, affare da 10 milioni di euro, tiene banco in casa nerazzurra anche la questione main sponsor.

Ormai è noto a tutti l’addio di Pirelli al termine della stagione 2020/2021. La società di Marco Tronchetti Provera continuerà a collaborare con l’Inter ma smetterà di comparire sulla maglia nerazzurra.

Si è sempre parlato di un futuro sponsor asiatico, con Evergrande, Samsung e Alibaba possibili aziende interessate. Ma, secondo la Stampa, la svolta potrebbe anche essere a stelle e strisce.

“Il presidente Steven Zhang – a Nanchino da quattro mesi – lavora alla ricerca del nuovo sponsor principale dopo Pirelli, in scadenza nel 2021. Si tratta con aziende cinesi, ma anche con due gruppi statunitensi”, segnala il quotidiano torinese, senza specificare quali siano questi due gruppi Usa.