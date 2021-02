Inter, Suning alle strette: ecco perchè l’ipotesi Alibaba non va trascurata

La famiglia Zhang ha la necessità di concretizzare quanto prima la cessione del club nerazzurro: gli scenari

L'Inter attende di conoscere il proprio futuro societario: Suning è alle strette, tra le pressioni del governo cinese e la necessità di vendere il club. Libero spiega perchè l'ipotesi che Alibaba subentri alla guida dell'Inter non sia uno scenario da scartare a priori: "L'ipotesi Alibaba non va trascurata sia perché non ha problemi di liquidità ma soprattutto per il fatto che con la controllata Taobao è già partner nel capitale (circa 20%). D'altronde lo scorso dicembre per fare cassa la famiglia Zhang aveva dato in garanzia proprio ad Alibaba le attività della holding di famiglia tra cui la quota di controllo dell'Inter".