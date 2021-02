Suning, per il prestito c’è Fortress: “Affare difficile. Pesa una zavorra da 400 milioni”

Il fondo americano Fortress potrebbe essere un soggetto estremamente interessato a concedere a Suning il prestito ponte da 200 milioni di euro che la proprietà dell’Inter cerca in questo momento. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, gli americani sono specializzati in questo tipo di affari. Ma a pesare sui conti nerazzurri c’è la zavorra del debito, che ammonta a 400 milioni:

“Tra i soggetti più interessati spiccano gli americani di Fortress. Un fondo che già provato a effettuare operazioni simili in Ligue 1 e che è specializzato in acquisizione di credito deteriorato. È il debito, infatti, la vera zavorra: circa 400 milioni che pesano sul futuro dell’Inter“.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)