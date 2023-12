Super Champions a 36 squadre, fatturato da oltre 4.4 miliardi l’anno. Ecco come sarò distribuito

"La nuova Champions a 36 squadre ha previsto un fatturato di circa 4,4 miliardi all’anno, ma come minimo. Ragionevole, per l’Uefa, l’obiettivo di 4,6/4,7 miliardi con nuovi contratti in arrivo. L’8% sarà destinato alle spese del torneo, il 10% di 4,4 miliardi (440 milioni) andrà in solidarietà. Nel caso migliore resterebbero 3,8/3,9 miliardi così distribuiti: il 6,5% allUefa, il 93,5% ai 96 club delle tre coppe, per un montepremi totale di quasi 3,7 miliardi (oggi 2,7). Dunque aumento di circa un miliardo per le coppe nel triennio 24-27", scrive La Gazzetta dello Sport.