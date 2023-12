Non solo i gol: ecco cosa perde l’Inter senza Lautaro Martinez in campo

Senza di lui, l’Inter perde quindi una fetta rilevante di gol e non si tratta solo di una questione quantitativa. Perché Lautaro è anche un giocatore da grandi appuntamenti, di quelli che non si nascondono nelle grandi sfide, tutt’altro. Senza andare troppo indietro nel tempo, c’è infatti la sua firma indelebile sugli ultimi due trionfi in Supercoppa contro Juventus e Milan, sulla coppa Italia vinta lo scorso anno contro la Fiorentina, e su tante sfide di vertice in campionato (l’ultima sull’1-1 di Torino contro la Juve) e in Champions (dal sigillo al Camp Nou a quello in semifinale contro i rossoneri, passando per quello di Anfield). Nell’attuale stagione, il Toro ha fatto da trascinatore a San Sebastian e a Salisburgo, firmando due reti fondamentali per il passaggio del turno in Champions, mentre in campionato ha preso per mano i compagni alla prima giornata contro il Monza (doppietta e 2-0 finale), contro la Salernitana (poker da subentrato), contro i bianconeri e contro la Lazio (con il primo dei due gol valsi il 2-0 all’Olimpico).

A sottolineare lo spaventoso rendimento dell’argentino c’è poi un’altra statistica significativa, quella dei gol messi a segno in campionato nell’anno solare che sta per concludersi: ben 29, cifra che per l’Inter rappresenta un unicum negli ultimi 65 anni. Meglio del Toro, infatti, hanno fatto solo Giuseppe Meazza (30 gol nel 1930), Stefano Nyers (32 centri nel 1951) e Antonio Angelillo (31 sigilli nel 1958). Poco importa con chi faccia coppia, per il Toro non fa differenza. Da Lukaku a Thuram passando per Dzeko, Lautaro è abituato a colpire con regolarità disarmante. Ma oltre i gol ci sono gli assist (11 l’anno scorso e già 4 quest’anno) e soprattutto una fascia di capitano guadagnata a furor di popolo e già indossata 30 volte. Perché il Toro è sempre in prima linea, lotta, si sacrifica e, quando serve, carica i compagni nei momenti di difficoltà senza risparmiare energie, lo dimostrano la sua presenza costante in campo dal dicembre 2021 (ultima volta che fu costretto a dare forfait per problemi fisici) e i sacrifici dello scorso inverno a causa di un problema alla caviglia che, pur tormentandolo, non gli ha impedito di timbrare puntualmente il cartellino.

Insomma, senza il Toro l’Inter perde tanto, sia in termini di gol che di carattere, per non parlare dei meccanismi già consolidati di un reparto che da anni gira attorno a lui. La profondità di gioco, la presenza in area e l’apporto alla manovra che garantisce l’argentino non sono rimpiazzabili e Inzaghi ne è consapevole, da qui l’evidente fastidio dopo la sua uscita dal campo dolorante di mercoledì sera. Senza di lui, cambiano inevitabilmente gli equilibri e i meccanismi, ecco perché la speranza in casa nerazzurra è che il suo stop duri non più di una manciata di partite. Perché c’è da consolidare il primato in campionato per provare a scavare un solco con i diretti inseguitori nel prossimo mese e mezzo senza impegni europei, e con il Toro sarebbe tutto più semplice", conclude la Rosea.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.