Inter, fatta per il rinnovo di Darmian. “Entro fine 2023 prolungano altri due. Lautaro…”

In casa Inter sta per partire la ricerca di un esterno che andrà a sostituire il vuoto lasciato da Cuadrado, che resterà out almeno per i prossimi 3 mesi. L'idea principale è Buchanan, anche se non sono escluse sorprese.

Come priorità in ordine temporale, però, ci sono anche i rinnovi: "quello di Mkhitaryan (fondamentale per mantenere i benefici del Decreto Crescita al netto delle decisioni del Governo) verrà fatto entro fine anno, stesso discorso per quello di Federico Dimarco, pure quello ormai solo da annunciare. Per gli altri c’è fiducia (Lautaro e Barella), si lavora per limare le differenze (Dumfries) ma i tempi per gli annunci non sono ancora definiti", sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport che dà per fatto anche quello di Darmian: