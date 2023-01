Supercoppa non più finale secca? L’Arabia Saudita propone le Final Four. La Lega…

Inter e Milan si sfideranno in Supercoppa questa sera in Arabia Saudita per l'ultima volta, visto che scade quest'anno il contratto

Inter e Milan si sfideranno in Supercoppa questa sera in Arabia Saudita per l'ultima volta, visto che scade quest'anno il contratto di partnership con il paese arabo. Il Corriere dello Sport elenca le altre opzioni sul tavolo:

"Sono già state avviate le trattative per stipulare un nuovo contratto con un Paese estero. A riprova dell’interesse che raccoglie la serie A, l’Arabia Saudita è pronta a rilanciare con una doppia proposta: 12 milioni a edizione per la sfida secca, più l’amichevole tra una terza squadra e una formazione locale; oppure 23 milioni (da moltiplicare per 4 stagioni), con trasformazione della formula in una Final Four. Le grandi, però, sono contrarie all’allargamento, perché finirebbe per intasare ulteriormente il calendario che dovrà già fare i conti con l’aumento delle partite per la nuova Champions. In concorrenza con l’Arabia Saudita, comunque, ci sono pure Abu Dhabi, con offerte più o meno equivalenti, e l’Ungheria, che ha messo sul tavolo 8 milioni a edizione, ma solo con gara secca: meno soldi, quindi, ma anche meno difficoltà logistiche. Se ne sta già parlando in Assemblea: nelle prossime settimane, i club di serie A decideranno a quale Paese legarsi".