Barcellona, messaggio di mercato all’Inter? Valverde schiera Vidal titolare in Supercoppa

Continua il forte interesse dell’Inter nei confronti di Arturo Vidal, individuato come l’uomo in grado di fare la differenza a centrocampo. Il Barcellona però continua il suo muro, considerando il giocatore un tassello fondamentale per la conquista dei suoi obiettivi. E ora Ernesto Valverde sembra aver mandato un altro messaggio di mercato ai nerazzurri: Vidal sarà infatti titolare nella semifinale di Supercoppa contro l’Atletico Madrid. Ennesima conferma di come il club catalano consideri davvero il cileno un elemento imprescindibile.