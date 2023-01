Supercoppa, Milan-Inter: dove vedere la gara domani sera. Telecronaca affidata a…

Mercoledì 18 gennaio, su Canale 5 alle ore 20.00 in esclusiva assoluta la 35ª edizione della Supercoppa Italiana “Milan-Inter”

In diretta dallo stadio dell’Università Re Sa'ud di Riyad (Arabia Saudita) andrà in scena il derby di Milano che mette in palio il primo trofeo stagionale. Da un lato i rossoneri di Stefano Pioli vincitori dello Scudetto, dall'altra i nerazzurri di Simone Inzaghi che nella scorsa stagione hanno alzato al cielo la Coppa Italia.