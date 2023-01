Mkhitaryan: “Faremo tutto per vincere la Supercoppa. Speriamo nei gol di Lautaro e Dzeko”

"Speriamo di vincere, non sarà una partita facile. Sarà difficile giocare, il Milan è una buona squadra. Faremo tutto per vincere il primo trofeo dell'anno. I derby sono così, dobbiamo fare tutto per vincere. Siamo pronti ad affrontarli e fare il meglio. Lautaro ci dà una grande mano, ha fatto tre gol nelle ultime partite e speriamo che segnerà ancora, anche domani. È fondamentale, speriamo che anche altri giocatori come Dzeko possano segnare e far vincere la squadra. Contro Napoli, contro il Barcellona, serve una partita di quel tipo. Siamo pronti per questa partita".