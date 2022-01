Supercoppa, Juve in emergenza. Allegri col dubbio Dybala. Kulusevski su Brozovic?

Per la sfida di questa sera contro l'Inter, il tecnico della Juve ha problemi di formazione: Dybala dovrebbe partire dalla panchina

"Formazione in emergenza, un po’ per le squalifiche (Cuadrado e De Ligt) e un po’ per le assenze; Ramsey col Covid ma soprattutto Chiesa, Danilo convocato ma non ancora recuperato, Bonucci in panchina ma non in condizioni di giocare dall’inizio. L’idea di Allegri è di rinunciare, almeno in partenza, anche al suo 10, Dybala. Probabile che Paulo parta dalla panchina per lasciare spazio a Kulusevski, sacrificato in marcatura su Brozovic come nel match di campionato. Morata invece sarà titolare con Bernardeschi, a centrocampo Locatelli è il totem e McKennie, Rabiot, Bentancur e Arthur si giocano le altre due maglie. In difesa coppia centrale obbligata Rugani-Chiellini, a destra De Sciglio mentre a sinistra dovrebbe rientrare Alex Sandro dopo l’infortunio. In porta Perin, perché Szczesny, neo vaccinato, non ha il green pass", riporta La Gazzetta dello Sport