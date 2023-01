Inter e Milan, più di una Supercoppa: per il futuro progetto da oltre 100 milioni

Milan e Inter si contenderanno domani la Supercoppa Italiana a Riyadh, in Arabia Saudita. Un trofeo che, nelle prossime edizioni, potrebbe cambiare format, per la gioia delle casse dei club: “Una coppa che vale per due. Domani in Arabia...

Fabio Alampi

Milan e Inter si contenderanno domani la Supercoppa Italiana a Riyadh, in Arabia Saudita. Un trofeo che, nelle prossime edizioni, potrebbe cambiare format, per la gioia delle casse dei club: "Una coppa che vale per due. Domani in Arabia Saudita la Serie A incorona la prima regina dell'anno. Mentre giocherà una partita per il futuro da oltre 100 milioni. [...] Ma per i sauditi questo appuntamento è l'occasione per convincere le squadre italiane a giocare in Arabia altre sei edizioni del torneo. In un vero e proprio derby arabo con gli Emirati, i primi a mettere sul piatto non solo tanti soldi, ma uno scenario nuovo: una riforma della Supercoppa italiana sul modello spagnolo, non a caso gettonatissimo da anni a queste latitudini, con due semifinali e la finalissima".

"Dopo mesi di ripensamenti, ora anche i club più scettici – e Milan e Inter erano tra questi – si stanno convincendo che una Supercoppa alla spagnola sia soluzione irrinunciabile. Nonostante il calendario intasato dalla nuova Champions, che avrà due partite in più in autunno di quella attuale. Questione non di programmi, ma di soldi. Perché le offerte valgono il triplo dei 7,5 milioni che porterà questa edizione. E perché una final four permette di sviluppare sul territorio anche altre forme di business per aumentare i ricavi.

Le due proposte si somigliano: i sauditi offrono un contratto che vale per 6 edizioni nei prossimi 8 anni, da 23 milioni di euro a edizione. La Supercoppa si giocherebbe a Riad nella pausa invernale (quindi a Natale) oppure ad agosto. Che in Arabia Saudita non è esattamente il periodo più invitante, con temperature anche a 50 gradi. La proposta degli Emirati Arabi è invece di 5 anni per 20 milioni di euro all'anno. Ma prevede un piano di valorizzazione ampio: 4 squadre italiane si stabilirebbero da capodanno al 7 gennaio ad Abu Dhabi".