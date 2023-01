Mkhitaryan: “Sto bene, voglio il primo trofeo con l’Inter. Non ci sono favoriti”

Il centrocampista armeno ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Supercoppa Italiana contro il Milan

Fabio Alampi

Vigilia di Supercoppa Italiana per Inter e Milan, che domani si contenderanno il trofeo a Riyadh, in Arabia Saudita. Per i nerazzurri, oltre a Simone Inzaghi, in conferenza stampa ha parlato Henrikh Mkhitaryan: "Siamo arrivati qui per fare il nostro meglio. Sappiamo che non sarà una gara facile, ma dovremo giocare una partita perfetta per vincere domani, come abbiamo fatto contro il Napoli e qualche mese fa contro il Barcellona. Affronteremo una squadra forte, ma siamo forti anche noi".

Stai giocando molto in questo periodo: come ti senti?

"Se gioco vuol dire che sono in forma e che posso aiutare la squadra, altrimenti non giocherei. Il mister non mi fa un favore a farmi giocare, se non fossi fresco e in forma starei fuori. Ho 33 anni, sono ancora pronto per giocare il più possibile perchè so che non mi rimane molto. Faccio del mio meglio per godermi ogni partita".

Giocherai la prima finale con l'Inter: sei soddisfatto della scelta fatta questa estate?

"Sarà la prima, ma spero non l'ultima finale che giocherò con l'Inter, spero di giocarne altre. Sono felice di aver trascorso 3 anni alla Roma, ora sono felice all'Inter. Dal primo momento in cui sono arrivato alla Roma ho sempre detto che il mio unico obiettivo era quello di vincere qualcosa e l'ho fatto. Ora penso all'Inter e a vincere qualcosa qui".

Come è andata la preparazione? Cosa ne pensate del fuorigioco semiautomatico?

"La preparazione è ancora in corso, abbiamo ancora oggi e domani prima della partita: faremo del nostro meglio per prepararci bene. Per quanto riguarda il fuorigioco, non è qualcosa che ci riguarda: dobbiamo fare la nostra partita per vincere, il resto non conta".

Hai giocato tante partite ad alto livello: come si affrontano?

"Ho giocato molte finali, ma questa è la prima che giocherò contro il Milan. Sarà una partita differente, ma queste gare si giocano avendo sangue freddo e grande attenzione, non puoi permetterti errori: dobbiamo rimanere concentrati e giocare come sappiamo".

Hai vinto la Supercoppa in 4 Paesi: ti senti una sorta di portafortuna? Il derby di campionato cosa vi ha cambiato?

"Ho vinto 4 Supercoppe, spero di vincere la quinta con l'Inter, è molto importante per me e per la mia carriera, oltre che per il club. L'ultima partita giocata contro il Milan non abbiamo fatto bene, non abbiamo iniziato bene la stagione, c'erano alcune difficoltà. Dopo quella partita abbiamo vinto contro squadre importanti come Barcellona e Napoli. Speriamo di giocare domani al nostro livello e di vincere la partita".

Il Milan sembra in difficoltà: l'Inter può essere considerata favorita?

"Non ci sono favoriti. Non importa che il Milan non sia in buone condizioni o che abbia pareggiato le ultime partite: dobbiamo guardare a noi stessi e giocare la nostra partita. Se lo faremo nulla potrà fermarci".