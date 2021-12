Supercoppa Inter-Juventus, biglietti e costi: ecco tutte le info

Prevendita per i tifosi interisti da martedi 28 dicembre

Gianni Pampinella

FC Internazionale Milano informa i propri tifosi che la Lega Calcio ha ufficializzato la gara della SUPERCOPPA FRECCIAROSSA 2021/2022, trentaquattresima edizione del trofeo, che si disputerà a Milano, allo Stadio “Giuseppe Meazza”, mercoledì 12 gennaio 2022, con inizio alle ore 21.00.

L'Inter Campione d'Italia affronterà la Juventus, che si è aggiudicata la Coppa Italia della passata stagione: le due squadre si sfideranno nella 34ª edizione. I nerazzurri giocheranno la Supercoppa Italiana per la decima volta nella loro storia e l’evento sarà organizzato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A.

5. BIGLIETTI E PREZZI

Le categorie e i prezzi dei biglietti sono i seguenti:

Tribuna Arancio centrale (164-158) - 195,00 €

Poltroncina Arancio (163-157) - 130,00 €

Primo Arancio (155-156-165-166) - 95,00 €

Primo Arancio Laterale - 75,00 €

Primo Rosso Laterale - 90,00 €

Primo Verde - 70,00 €

Primo Blu - 70,00 €

Secondo Rosso Centrale - 80,00 €

Secondo Rosso - 75,00 €

Secondo Rosso Laterale - 70,00 €

Secondo Arancio Centrale - 75,00 €

Secondo Arancio - 70,00 €

Secondo Arancio Laterale - 65,00 €

Secondo Verde - 38,00 €

Secondo Blu - 38,00 €

Terzo Rosso Centrale - 45,00 €

Terzo Rosso Laterale - 40,00 €

Terzo Verde - 35,00 €

Terzo Blu - 35,00 €

Ai sostenitori dell’Inter sono stati riservati i biglietti dei settori Verde (1°, 2°e 3° anello – ingressi n. 3, 4, 5), Arancio lato verde (1° e 2° anello – ingressi n. 1, 2), Rosso lato verde (1°, 2° e 3° anello – ingressi n. 6, 7).

Tutti i titoli di accesso non saranno cedibili, pertanto il cambio del nominativo dell’utilizzatore del biglietto non sarà disponibile.

I biglietti saranno posti in vendita esclusivamente in modalità digitale (file PDF) sul sito vivaticket.com a partire dalle ore 10.00 di martedì 28 dicembre 2021. Gli acquirenti dovranno registrarsi sul sito Vivaticket prima di procedere all’acquisto.

- DALLE ORE 10.00 DEL 28 DICEMBRE 2021 VENDITA RISERVATA A:

Gli abbonati alla Serie A 19-20, i quali potranno acquistare fino a 4 biglietti purchè tutti gli intestatari risultino abbonati alla Seria A 19-20. Sarà necessario inserire il numero della tessera SiamoNoi e la data di nascita per concludere l’acquisto. Il biglietto NON sarà caricato sulla tessera SiamoNoi ma sarà emesso in formato digitale PDF.

- DALLE ORE 10.00 DEL 31 DICEMBRE 2021, SI AGGIUNGONO ALLA VENDITA RISERVATA ANCHE:

I soci Inter Club in possesso di tessera SiamoNoi sottoscritta entro lunedì 27 dicembre compreso. Anche in questa fase sarà possibile acquistare fino a 4 biglietti, purchè tutti gli utilizzatori siano soci Inter Club regolarmente iscritti alla stagione 21-22 e in possesso di tessera SiamoNoi.

- DALLE ORE 10.00 DEL 3 GENNAIO 2022 , SI AGGIUNGERANNO ALLA VENDITA RISERVATA ANCHE:

Tutti i sostenitori dell’Inter in possesso della tessera SiamoNoi. Da questa fase di vendita si potranno acquistare fino a 4 biglietti per sé e per altri tre accompagnatori non necessariamente muniti di fidelity card.

La vendita libera di tutti i biglietti residui inizierà alle ore 12.00 di mercoledì 5 gennaio.

Per ulteriori informazioni sarà possibile consultare i siti: vivaticket.com, www.legaseriea.it e www.inter.it

DIVERSAMENTE ABILI

Dalle ore 12.00 del 28 dicembre 2021 fino ad esaurimento posti i tifosi diversamente abili con certificato di invalidità al 100% e che necessitano di assistenza continua (condizione che deve essere riportata sul certificato di invalidità) potranno richiedere i biglietti loro riservati a titolo gratuito.

L’accompagnatore dovrà essere obbligatoriamente maggiorenne.

L’accredito dei titoli accesso potrà avvenire per i sostenitori dell’Inter con le seguenti modalità: consultando il sito ufficiale www.inter.it fino ad un massimo di 140 posti disponibili (35 disabili in carrozzina + 35 non in carrozzina e 70 accompagnatori – 1 per ogni disabile-) in Tribuna Arancio lato settore verde.