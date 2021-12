Inter, Zhang ha fatto una promessa: ecco quando spera di tornare in Italia

Il presidente nerazzurro si trova in Cina da giugno: la sua intenzione è quella di fare ritorno a Milano quanto prima

L'ultima volta in Italia di Steven Zhang risale a giugno, quando l'Inter festeggiava la conquista dello scudetto numero 19. Da quel momento il presidente nerazzurro ha fatto ritorno in Cina, svolgendo tutte le sue attività societarie in via telematica. L'intenzione del numero uno interista , tuttavia, è quella di rientrare a Milano quanto prima, come scrive Tuttosport.

"Non c'è tempo da perdere, l'inizio del 2022 sarà di quelli veramente intensi: Bologna (6 gennaio), Lazio (9), Juventus (12, Supercoppa italiana), Atalanta (16), Empoli (19, Coppa Italia) e Venezia (22). Sei partite in sedici giorni, prima dello stop di fine mese per le Nazionali. L'Inter campione d'Italia e prima in classifica dovrà partire col piede giusto per non farsi andare di traverso il panettone e chissà che a dar manforte alla squadra non ci sia anche Steven Zhang. Il presidente il 20 dicembre scorso, in via telematica, ha fatto gli auguri a tutte le componenti del club e ha promesso che farà di tutto per tornare a Milano: l'obiettivo è provare ad esserci il 12 gennaio a San Siro, quando la squadra di Inzaghi si giocherà il primo trofeo dell'anno contro la Juventus".