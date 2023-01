CdS – Supercoppa da brividi. “Inter e Milan, quanti punti interrogativi! Per Inzaghi…”

"A contendersi la Supercoppa, il Milan campione d’Italia e l’Inter vincente in Coppa Italia, ma anche seconda nello scorso campionato. Insomma, in campo le due squadre dominatrici dell’ultima stagione di casa nostra. Con il Napoli a fare da semplice terzo incomodo. Beh, sono bastati i primi sei mesi di quella attuale per ribaltare i valori. I partenopei, infatti, hanno fatto il vuoto - +9 sui rossoneri e +10 sui nerazzurri -, mentre le milanesi inseguono affannate. Chi l’avrebbe immaginato prima che cominciasse il nuovo campionato? Tagliamo corto: pochi o nessuno. Significa, allora, che per Milan e Inter c’è pure da digerire un po’ di delusione. E vincere la Supercoppa aiuterebbe parecchio in questo senso. Vorrebbe dire mettere in bacheca un titolo, il primo assegnato in stagione, e quindi rendere fin da ora la stagione quantomeno non negativa, se non già positiva. Senza contare poi che stasera c’è in palio pure la supremazia cittadina, in un periodo in cui la rivalità tra le due formazioni milanesi è tornata incandescente".