Supercoppa italiana a Riyad, date e calendario: l’Inter dovrà recuperare…

Forse ci siamo. La spedizione italiana in Arabia Saudita ha portato all'accordo che dovrebbe essere definitivo sulle date della prossima Supercoppa. Le riporta nel dettaglio anche il Corriere dello Sport di oggi: "La final four si disputerà dal 18 al 22 gennaio, a Riyad anziché a Gedda. Il nuovo accordo è stato trovato nell’ultimo sopralluogo della delegazione italiana (rientrata ieri pomeriggio). Guidata dall’head of competitions della Lega Serie A, Andrea Butti, e composta dal personale che per la struttura di via Rosellini si occupa della produzione televisiva, della logistica e del marketing. Con loro, hanno viaggiato due rappresentanti per ciascuno dei quattro club coinvolti".